Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi si commuove per la lettera del fratello

Ieri il pubblico dell'Isola dei famosi 2021 ha visto Elisa Isoardi in lacrime dopo aver ricevuto una lettera del fratello: la conduttrice ha raccontato ad Ilary Blasi che l'uomo vive da eremita senza gas e televisione.

L'isola dei famosi 2021 sta mostrando un lato di Elisa Isoardi che gli spettatori non conoscevano, la conduttrice ha parlato spesso del suo rapporto difficile con la madre e ieri di quello con il fratello, dal quale ha ricevuto una lettera sotto forma di pergamena e video messaggio, come potete vedere in questo video. Domenico è di sette anni più grande di Elisa e quando i genitori si sono separati è andato a vivere con il padre.

Nella lettera ricevuta, dopo il classico saluto, il fratello ha scritto: "non credo che l'emotività che c'è dentro di me riesca a farmi fare uno di quei messaggi super come altre persone. L'unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente questa esperienza, sappi che ti sono sempre vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene Eli, ti abbraccio".

Elisa, dopo aver asciugato le lacrime, rispondendo alle domande di Ilary Blasi ha raccontato che per un lungo periodo lei e il fratello non si sono visti: "l'ultima volta che ci siamo visti è stato prima di partire. Con mio fratello ho un rapporto molto particolare perché da piccoli, quando i miei genitori si sono separati, io avevo 3 anni e lui 10, lui è rimasto con papà e con i nonni, io invece sono andata con mamma. Era quasi impossibile vedersi. Siamo cresciuti e ci siamo avvicinati, ma si sono messe in mezzo altre persone a non aiutarci ".

Sollecitata dalla conduttrice, la Isoardi ha raccontato qualcosa in più sul fratello: "è una persona particolare, di grande cuore e verità, vive come un eremita in montagna. Non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione, quindi se mi manda un messaggio vuol dire che mi sta guardando e forse è la prima volta che mi vede. Prima di partire per l'Isola, non ci parlavamo più da un po', ci siamo guardati ed è bastato quello, tra fratelli basta quello".