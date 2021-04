Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi abbandona il reality

Dopo Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per un problema all'occhio: la conduttrice deve rientrare in Italia per ulteriori accertamenti.

Elisa Isoardi deve abbandonare l'Isola dei famosi 2021 e questa volta in modo definitivo: la conduttrice è stata colpita da un piccolo frammento di legna alla sclera e ha bisogno di controlli oculistici in Italia.

Ieri sera l'Isola dei famosi ha perso due concorrenti importanti: Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, entrambi per un problema all'occhio. Il primo ad abbandonare il reality è stato l'attore romano, poi è stata la volta della conduttrice che ha annunciato l'impossibilità di continuare il reality nella Palapa, dove ha avuto la possibilità di salutare tutti i suoi compagni di avventura, come potete vedere in questo video.

"Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per tranquillizzare tutti a casa ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e non me l'aspettavo", ha affermato Elisa Isoardi visibilmente commossa che ha continuato dicendo "l'Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia dell'Isola io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. È stata l'esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto".

Poco prima ad abbandonare l'Isola era stato Brando Giorgi che poche ore prima aveva salutato i suoi compagni convinto di ritornare, ma gli accertamenti dei medici messi a disposizione dalla produzione hanno evidenziato la necessità di un suo ritorno in Italia, come ha annunciato Massimiliano Rosolino all'inizio del programma. Anche Giorgi ha avuto problemi oculistici che non sono stati specificati dall'inviato.

La puntata di ieri sera è stata caratterizzata dal ritorno di Vera Gemma e Myrea Stabile che, dopo aver superato la prova del fuoco, sono tornate a gareggiare con gli altri naufraghi. Andrea Cerioli, che ha vinto la prova leader, ha mandato in nomination Fariba Tehrani, il resto dei naufraghi ha votato per Beatrice Marchetti: saranno le due donne a contendersi il posto sull'Isola attraverso il televoto.