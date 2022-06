Palinsesti Rai, Elisa Isoardi riparte da Rai3: ecco il suo nuovo programma

Elisa Isoardi torna in televisione con un nuovo programma: nei nuovi Palinsesti Rai la showgirl condurrà Vorrei dirti che...su Rai 3.

Elisa Isoardi torna in televisione: condurrà un nuovo programma, Vorrei dirti che..., su Rai3 la domenica pomeriggio. La notizia è stata ufficializzata oggi, 28 giugno, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti RAI. La Isoardi manca dalla RAI dal 2020 quando, nel mese di giugno, il direttore di Rai1 Stefano Coletta chiuse La prova del cuoco in seguito ad un sensibile calo negli ascolti.

La Isoardi, dopo l'esperienza alla guida del cooking show, ha partecipato a Ballando con le stelle, dal quale si è ritirata dopo la settima puntata. Lo scorso anno ha preso parte alla 15esima edizione de L'Isola dei famosi, sembrava il preludio di un passaggio a Mediaset ma poi non se n'è fatto più nulla.

Oggi, con la presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023, è stato ufficializzato il ritorno di Elisa Isoardi a Viale Mazzini dove condurrà 'Vorrei dirti che' la domenica pomeriggio alle 15:00 a partire dall'11 settembre. Lo show viene presentato a metà tra il factual e l'emotainment.

"In ogni puntata - si legge nella scheda del programma - la conduttrice si trova nella città in cui abita il protagonista: una persona comune, con una storia molto toccante, che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare. L'obiettivo è quello di preparargli un pranzo indimenticabile che trae ispirazione dai ricordi domenicali d'infanzia e dalle ricette entrate a far parte del patrimonio di famiglia. Alla fine del pranzo, arriva il momento più sentito: viene letta una commovente lettera di ringraziamento o di scuse".

Il programma sarà in competizione con Domenica In, guidata ancora una volta da Mara Venier e con la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.