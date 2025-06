L'Isola dei Famosi, la moglie di Dino Giarrusso minaccia querela contro Omar: "Non si deve permettere"

Durante l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, la tensione ha superato ogni limite. Dopo la rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini durante la prova della Pelota Honduregna, è esploso un altro caso con accuse di violenza sulle donne, minacce di querela e una difesa infuocata da parte della moglie dell'ex pentastellato.

"Ha preso Cristina per la gola e l'ha messa sott'acqua"

I due naufraghi inaspettatamente sono arrivati alle mani, trasformando il gioco in una rissa violenta. Spintoni, insulti e prese sott'acqua hanno costretto la conduttrice Veronica Gentili a squalificarli entrambi, condannando apertamente il loro comportamento. Lo scontro ha suscitato forti reazioni anche in studio.

A far scattare la miccia non è stato solo il litigio, ma soprattutto le parole pronunciate da Omar dopo lo scontro. In diretta, il comico ha affermato con convinzione: "Lui ha preso per la gola Cristina Plevani e l'ha spinta sott'acqua. Un uomo che prende una donna per il collo e se la tira dentro? Io ho sbagliato a dire 'ti ammazzo', e me ne vergogno, ma è meglio quello che ho detto io di ciò che ha fatto lui".

Parole gravi, dette davanti a milioni di telespettatori, che hanno immediatamente innescato una reazione a catena. Veronica Gentili, in studio, ha provato a riportare l'attenzione sulla serietà del momento: "Questo genere di scontro è molto brutto. Vedere in tv gente che si mena e si insulta per una partita di pelota honduregna, vi prego."

La moglie di Dino esplode: "partiranno denunce"

Ma il momento più teso è arrivato quando ha preso la parola Sara Garreffa, moglie di Giarrusso, visibilmente sconvolta e decisa a non lasciare passare sotto silenzio le accuse rivolte al marito: "Non ci sto, accusare mio marito di violenza sulle donne non ci sto. Nessuno deve permettersi, perché qua partono le denunce!" Un intervento fermo, secondo lei, le affermazioni di Omar sono profondamente lesive dell'onorabilità del marito, ex parlamentare europeo.

A cercare un punto di equilibrio ci ha provato Giuseppe Cruciani, provocatore di professione, che però stavolta ha preferito la diplomazia: "Credo che in questa vicenda siano emersi tutti i rancori. Non penso che Dino volesse fare qualcosa in particolare a una donna. È stata una scena brutta, certo, ma non attribuiamogli qualcosa che non è". "Non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa roba", ha chiosato Veronica Gentili.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le scuse di Omar Fantini.