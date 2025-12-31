Isiah Whitlock Jr, star di The Wire e nel cast di ben cinque film di Spike Lee, è morto a 71 anni

Isiah Whitlock Jr, attore conosciuto per i suoi ruoli in serie come The Wire e Veep, è morto nella giornata del 30 dicembre a 71 anni.

Secondo quanto dichiarato dal suo manager Brian Liebman, il decesso è avvenuto a New York dopo una breve malattia.

L'inizio della carriera dell'attore

Isiah Whitlock Jr era nato a South Bend, in Indiana, e ha iniziato la sua carriera come attore entrando a far parte dell'American Conservatory Theater a San Francisco dopo aver concluso i suoi studi.

CHiPs: Isiah Whitlock Jr. in una scena del film

Nel 1987 ha poi ottenuto un ruolo da guest star in Cagney & Lacey, lavorando negli anni successivi in numerosi progetti per il piccolo schermo, tra cui il franchise di Law & Order - I due volti della giustizia, che lo ha visto coinvolto in Special Victims Unit e Criminal Intent.

Il pubblico televisivo lo conosce principalmente per il ruolo del senatore R. Clayton "Clay" Davis, un politico corrotto, nello show cult The Wire. L'attore ha recitato in tutte le cinque stagioni del progetto creato da David Simon.

Successivamente Isiah ha collaborato nuovamente con HBO in occasione di Veep, comedy in cui ha avuto la parte del generale George Maddox.

Tra i suoi progetti ci sono anche Your Honor e The Residence (di cui potete leggere la nostra recensione), in cui ha interpretato il capo della polizia.

I ruoli cinematografici di Isiah

Sul grande schermo Whitlock è apparso in ben sei film diretti da Spike Lee: La 25a ora (2002), Lei mi odia (2004), Red Hook Summer (2012), Chi-Raq (2015), BlacKkKlansman (2018) e Da 5 Bloods - Come fratelli (2020).

Tra i film in cui ha recitato ci sono anche Benvenuti a Cedar Rapids, Cocainorso, e il film animato Jumpers - Un Salto tra gli Animali, in arrivo nel 2026 nelle sale.

Liebman ha dichiarato: "Isiah era un attore brillante e una persona persino migliore. Era amato da tutte le persone che hanno avuto il piacere di lavorare con lui o conoscerlo. Mancherà moltissimo".