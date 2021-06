Isabela Merced e Kaitlyn Dever star di Rosaline, un approccio originale alla storia di Romeo e Giulietta

Isabela Merced e Kaitlyn Dever saranno le protagoniste di Rosaline, un film prodotto da 20th Century Fox che offrirà un nuovo approccio alla storia di Romeo e Giulietta.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Karen Maine, mentre tra i produttori ci saranno Shawn Levy e Dan Cohen.

La sceneggiatura si basa sul romanzo When You Were Mine scritto da Rebecca Serle e racconta la famosa storia d'amore dalla prospettiva di Rosaline, ruolo affidato a Kaitlyn Dever, la cugina di Giulietta che verrà interpretata da Isabela Merced. La ragazza è determinata e idealista, oltre a essere l'ex di Romeo che la giovane cerca di riconquistare, compiendo però un percorso alla scoperta di se stessa e aiutando alla fine la nuova coppia.

La sceneggiatura è firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, già autori di 500 giorni insieme. Isabela Merced è attualmente impegnata nelle riprese del remake del cult Il padre della sposa con star Andy Garcia ed è apparsa in Let it Snow.