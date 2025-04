Superman, Isabela Merced svela di aver spoilerato per sbaglio il logo del film: "Me la sono vista brutta"

La star di Madame Web e Alien: Romulus ha raccontato una gaffe che ha commesso in merito al nuovo film diretto da James Gunn.

Isabela Merced ha raccontato di essere incappata in un grande spoiler su Superman di James Gunn. I dettagli della trama del film del DC Universe sono tuttora sotto stretto riserbo.

Tuttavia, un particolare è stato rivelato decisamente troppo presto e questo a causa proprio di una gaffe di Isabela Merced, che parteciperà al film nei panni di Hawkgirl.

Lo spoiler di Isabela Merced sul film di James Gunn

Intervistata da Entertainment Weekly, Isabela Merced ha preferito rimanere cauta e non fornire ulteriori informazioni, ricordando proprio come all'inizio delle riprese abbia spoilerato accidentalmente qualcosa di molto importante per il film.

"Ho solo visto il mio nome e poi 'Hawkgirl, Isabela'. E ho pensato:'C*** sì! Lo condivido subito nelle [mie storie su Instagram]'. Poi ricevo quattro chiamate. Stavo guardando un film, credo, quindi non ho risposto. Pensavo solo che fosse il mio momento".

Isabela Merced e Bella Ramsey in The Last of Us 2

Poi la terribile scoperta:"Finalmente guardo il telefono e mi dicono: 'Hai appena rivelato il logo di Superman!' Torno alla mia storia e pensavo fosse un'immagine stock. Disegno quella S dalle medie. È rimasta online solo per un'ora... Sono finita nei guai. Ma sì, tutto ok. Un errore innocente".

Il cast di Superman di James Gunn

Isabela Merced è una delle star che parteciperanno al nuovo film del DC Universe diretto da James Gunn, con protagonisti David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane.

David Corenswet con Krypto in una scena di Superman

Nel cast del film anche Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor e Wendell Pierce. Si tratta del primo progetto di grande richiamo all'interno del nuovo universo creato da James Gunn e Peter Safran dopo la conclusione del DC Extended Universe.