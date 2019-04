Irresistible: Mackenzie Davis e Topher Grace nel cast della commedia

Topher Grace protagonista del film Too big to fail - Il crollo dei giganti

Irresistible, la nuova commedia ambientata nel mondo della politica, avrà tra i suoi protagonisti anche Mackenzie Davis e Topher Grace.

Il progetto è stato scritto e verrà diretto da Jon Stewart e racconterà la storia di un consulente politico democratico che aiuta un colonnello dei Marine in pensione durante a campagna per ottenere l'incarico di sindaco in una piccola cittadina del Wisconsin.

Il ruolo dei due protagonisti di Irresistible è stato affidato a Steve Carell e Chris Cooper.

Tra gli interpreti ci sarà anche l'attrice Rose Byrne nella parte dell'avversario dello stratega, una donna repubblicana che lavora per il "nemico" dell'ex militare.

La produzione, per ora, non ha annunciato i ruoli affidati ai nuovi arrivi nel cast.

Mackenzie Davis sarà protagonista prossimamente nei cinema con Terminator: Dark Fate, il nuovo capitolo del franchise in cui ha recitato accanto ad Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Topher Grace ritornerà invece in tv con la miniserie The Hot Zone, accanto a Julianna Margulies.

