Ironheart, Zoe Terakes nel cast della serie Marvel di Disney+

C'è una nuova aggiunta al cast di Ironheart, la nuova serie tv prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma streaming Disney+: ad entrare a far parte del progetto è ora Zoe Terakes.

Le riprese dello show che introdurrà una nuova eroina sono attualmente in corso.

La giovane star australiana transgender e non-binary già vista nelle serie tv Wentworth e Nove perfetti sconosciuti si è unita al cast del progetto televisivo del MCU dedicato a Riri Williams, l'erede di Iron Man interpretata da Dominique Thorne.

Come spiega anche Deadline, al momento non abbiamo alcun dettaglio riguardo al suo possibile ruolo, ma Zoe Terakes raggiungerà un cast composto già da Manny Montana, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Lyric Ross, Harper Anthony e Jaren Merrell, oltre ovviamente alla già citata Thorn, che ricordiamo comparirà anche nel sequel di Black Panther in arrivo a novembre, Black Panther: Wakanda Forever.

Le riprese di Ironheart sono attualmente in corso, e stando alle ultime informazioni in merito, la serie diretta da Sam Bailey e Angela Barnes dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2023.