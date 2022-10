Ironheart: una nuova fotografia di Anthony Ramos dal set ci mostra il temutissimo The Hood

In base a quello che sappiamo per ora,Dominique Thorne debutterà nei panni di Ironheart nel prossimo Black Panther: Wakanda Forever, facendosi trascinare nel conflitto al centro della pellicola. Oltre questo esordio, Ironheart tornerà a far parlare di sé con il suo show, su Disney+, in cui ci sarà un villain di tutt'altra pasta.

Siamo riusciti a dare una prima sbirciata all'estetica di The Hood già ad agosto, con alcune foto provenienti direttamente dal set. Una nuova fotografia dell'attore che lo interpreta, Anthony Ramos, è pronta a fornirci ulteriori dettagli su questo nuovo e terrificante villain.

Le informazioni attuali su The Hood non sono moltissime, anche se alcune voci di settore suggeriscono che il suo ingresso sarà molto simile a quello Kang Il Conquistatore, giocando anche un successivo e centrale ruolo all'interno dell'MCU.