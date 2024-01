Iron Man, Robert Downey Jr.: 'Marvel ha lasciato che i pazzi gestissero il manicomio'

Con la consueta ironia, la star di Oppenheimer Robert Downey Jr. è tornato a parlare della sua esperienza nei panni di Iron Man sotto l'egida dei Marvel Studios, sostenendo che col primo cinecomic, la compagnia ha "lasciato che i pazzi gestissero il manicomio".

Robert Downey Jr. in una sequenza di Iron Man

Quando gli è stato chiesto da Hollywood Reporter se avesse avuto esitazioni ad accettare l'offerta di Marvel, Downey ha risposto: "No, perché tutti coloro che conoscono il regista di Iron Man, Jon Favreau, non avrebbero avuto dubbi. Ricordo di aver visto Swingers, e dopo aver sentito il suo monologo ho chiesto 'Chi lo ha scritto? Chi è questo tizio? Ha frequentato la Bronx High School of Science, ha fatto improvvisazione a Chicago e proveniamo entrambi dal Queens. Dovevamo fare questa cosa insieme!' Inoltre, non c'era alcuna certezza reale che tutto ciò sarebbe decollato. Iron Man era un eroe di secondo piano. La Marvel ha lasciato che i pazzi gestissero il manicomio per un po', quindi all'inizio era un approccio completamente indipendente a un film di genere."

Robert Downey Jr: "Chaplin, Iron Man e Lewis Strauss sono gli unici 3 ruoli che mi hanno ossessionato"

Robert Downey Jr. interpreterà di nuovo Iron Man?

Robert Downey Jr.. ha interpretato Tony Stark/Iron Man a partire dal 2008 fino alla morte del personaggio, avvenuta in Avengers: Endgame nel 2019. Ci sono state molte speculazioni sul suo possibile ritorno nell'MCU, con rumor incentrati sulla possibilità di far ritornare i sei Vendicatori originali ancora una volta nel franchise. In precedenza, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva detto che Downey Jr. era "parte della famiglia, ma sul suo eventuale ritorno dovremo vedere". Più di recente ha dichiarato a Vanity Fair: "Conserveremo quel momento e non lo toccheremo più. Abbiamo lavorato tutti molto duramente per molti anni per arrivare a questo, e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo."

"Ci eravamo già salutati in lacrime l'ultimo giorno di riprese. Tuttiabbiamo cercato di superare quel momento" ha aggiunto il co-regista di Avengers: Endgame Joe Russo. "Gli abbiamo promesso che sarebbe stata l'ultima volta che glielo avremmo fatto fare, in assoluto."