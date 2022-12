Iron Man: il film con Robert Downey Jr. è stato aggiunto al National Film Registry

È ufficiale, l'Iron Man di Robert Downey Jr. è stato scelto per la preservazione nel National Film Registry dal Librarian of Congress. Questo nuovo traguardo ha fatto piacere sia ai fan che a Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios e figura centrale nella creazione e nello sviluppo del MCU, il cui successo è stato raggiunto anche grazie alla popolarità di Tony Stark, negli ultimi anni.

Robert Downey Jr. durante la sua trasformazione in Iron Man

Variety è stato fra i primi ad ufficializzare la notizia, riportando che Iron Man è stato uno dei 25 film aggiunti al National Film Registry. Al lungometraggio del 2008 è stato riconosciuto il merito di essere una pellicola "culturalmente, storicamente o esteticamente" significativa.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha riferito di essere "felicissimo" per Iron Man, dicendo che: "Tutti i nostri film preferiti sono quelli che guardiamo più e più volte e con cui cresciamo. Il fatto di essere qui, quasi 15 anni dopo la sua uscita, per vederlo inserito nel Film Registry, ci dice che ha superato la prova del tempo e che è ancora significativo per il pubblico di tutto il mondo".

Uscito nei cinema nel maggio del 2008, il primo Iron Man ha aperto l'MCU. Diretto da Jon Favreau e interpretato da Robert Downey Jr., racconta le origini dell'eroe che tutti noi conosciamo.