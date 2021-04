Iron Man: i fan lanciano la campagna per il ritorno di Tony Stark con un cartellone a Los Angeles

A distanza di due anni dall'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame, alcuni fan della Marvel hanno ideato una campagna per chiedere di riportare in vita il personaggio di Tony Stark/Iron Man.

Nella città di Los Angeles è infatti apparso un cartellone dedicato alla particolare richiesta fatta allo studio, come rivelato da un tweet condiviso online da Lights, Camera, Pod.

Nel film diretto dai fratelli Russo il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. si sacrificava per sconfiggere definitivamente il malvagio Thanos usando il guanto con le Gemme dell'Infinito.

Nonostante alcuni intraprendenti fan stiano chiedendo il ritorno in scena di Tony Stark, difficilmente la loro richiesta sarà esaudita.

Robert Downey jr. ha recentemente risposto a una domanda relativa a un possibile ritorno dichiarando: "Ho avuto dieci incredibili anni nel ruolo e sono stati creativamente soddisfacenti. Ho fatto tutto quello che potevo con quel personaggio e ora posso dedicarmi ad altri progetti. Essendo un uomo di mezza età ti rendi conto, pensando agli ultimi nove anni, che si è trattato di un percorso incredibile e le cose finiscono. Sono fortunato ed eternamente grato per quello che ho fatto".

Recentemente Chris Evans, parlando del personaggio, aveva dichiarato: "Prenderei il posto di Robert Downey Jr., ovvero sceglierei Iron Man... Gli assegni sarebbero belli, ma anche il ruolo sarebbe divertente". Parlando dei motivi per cui scambierebbe il ruolo di Captain America con quello di Tony Stark, la star ha aggiunto: "Il ruolo è il motore della storia, dà vita al racconto. Ma immagino che sarebbe come essere destinato al fallimento. Non penso che nessuno su questo pianeta potrebbe interpretarlo e in qualche modo migliorare quello che ha fatto Downey. Non penso che sia un ruolo come quello di James Bond, o Superman o Batman, parti che qualcuno può interpretare proponendo la propria versione. Lui è Iron Man, fine".