Iron Man: Adam Savage ha costruito una tuta di Tony Stark che vola davvero!

L'attore ed esperto di effetti speciali Adam Savage, come un novello Tony Stark, ha costruito una tuta di Iron Man che vola per davvero.

La tuta di Iron Man costruita da Adam Savage

Savage, ex star di Mythbusters, ha puntato su quello che appare come il personaggio più plausibile dell'MCU, un miliardario col pallino dell'elettronica in grado di costruire costumi robotici dotati di intelligenze artificiali. Seguendo le sue orme, Adam Savage si è messo di buona lena e ha costruito un'armatura in grado di volare per davvero, proprio come nel film.

La tuta di Iron Man versione Savage verrà mostrata nel corso della nuova serie su Discovery Channel intitolata Savage Builds. L'idea di costruire l'armatura di Iron Man è venuta all'inventore dopo aver appreso che una compagnia di stampa in 3D di nome EOS aveva la capacità di stampare nel titanio. L'armatura di Iron Man, che vediamo in realtà, proviene dunque da una forma di sottile titanio, ma è comunque nel canone. Nel primo Iron Man Tony Stark descrive la sua tuta specificando che non è di ferro, ma è fatta di una lega di "nickel-titanio."

Proprio come il costume del film, l'armatura di Adam Savage è a prova di proiettile; Savage ne ha testato la resistenza sparandole contro con diversi tipi di armi. Il jetpack realizzato dalle Gravity Industries usa cinque motori jet in miniatura da 1.000 cavalli vapore attaccati alla tuta. I Marvel Studios hanno reagito sportivamente al progetto fornendo a Savage le dimensioni reali dell'armatura nei film per permettergli di realizzare la sua versione nel modo più accurato possibile. Savage Builds è disponibile in streaming su Discovery Channel.

