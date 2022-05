Irma Vep: Alica Vikander nel trailer della serie di Olivier Assayas

HBO ha condiviso il trailer della serie Irma Vep, il progetto con star Alicia Vikander diretto da Olivier Assayas che verrà presentato al Festival di Cannes.

Nel video si vede quello che accade quando un'attrice accetta di partecipare a un progetto che inizia a metterla un po' in crisi.

Irma Vep, scritta e diretta da Olivier Assayas, vede Alicia Vikander nel ruolo di Mira, una star del cinema americana che è rimasta delusa dalla sua carriera ed è alle prese con la recente fine di una storia d'amore. Mira decide quindi di andare in Francia per realizzare il film Irma Vep, un remake del classico del cinema muto Les Vampires. ma farà fatica a distinguere la realtà dalla finzione.

La miniserie prodotta per HBO e HBO Max vede nel cast Vincent Macaigne nei panni di René Vidal, Jeanne Balibar sarà Zoe, Devon Ross sarà Regina, Lars Eidinger interpreterà Gottfried, Vincent Lacoste sarà Edmond Lagrange, Nora Hamzawi si calerà nei panni di Carla, Adria Arjona in quelli di Laurie, Carrie Brownstein sarà Zelda, Tom Sturridge sarà Eamonn, Byron Bowers interpreterà Herman, Fala Chen sarà Cynthia Keng, Hippolyte Girardot sarà Robert Danjou, Alex Descas sarà Gregory Desormeaux e Antoine Reinartz vestirà i panni di Jeremie. La candidata all'Oscar Kristen Stewart comparirà in un piccolo ruolo.

La miniserie è prodotta da Olivier Assayas e Alicia Vikander in collaborazione con A24, Sam Levinson e Kevin Turen.

Il film originale era interpretato dall'attrice di Hong Kong Maggie Cheung e Jean-Pierre Léaud, con Cheung che interpretava se stessa. È stato presentato in anteprima al Festival di Cannes del 1996 e ha ottenuto recensioni positive dalla critica.