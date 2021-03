Irish Film Festa 2021 online da oggi, 17 marzo, al 21 marzo 2021

Al via oggi la nuova edizione di Irish Film Festa 2021 interamente on line dal 17 al 21 marzo 2021, tra le anteprime Wildfire di Cathy Brady e Arracht di Tom Sullivan.

Irish Film Festa 2021 torna online dal 17 al 21 marzo 2021: dopo la mini-edizione speciale dello scorso novembre, tutta dedicata ai cortometraggi, le attività del festival proseguono in forma digitale su una nuova piattaforma. In attesa di poter incontrare nuovamente il pubblico alla Casa del Cinema di Roma, nasce Irish Film Festa Silver Stream: in partnership con l'Irish Film Institute di Dublino, le proposte di Irish Film Festa per l'anno 2021 saranno ospitate sulla neonata piattaforma IFI International, riservata ai festival di cinema irlandese che operano a livello internazionale.

Con Irish Film Festa Silver Stream, il festival torna alla tradizionale collocazione nel mese di marzo e sceglie per l'apertura il giorno di San Patrizio, mercoledì 17 marzo: "Il successo dei corti online, lo scorso novembre, ci incoraggia a restare in contatto con il nostro pubblico anche in questa forzata modalità virtuale. Questa di San Patrizio è la prima di una serie di iniziative, in streaming o ibride, che stiamo progettando per il 2021", commenta la direttrice artistica Susanna Pellis.

Il programma di Irish Film Festa Silver Stream propone in streaming per l'Italia tre lungometraggi, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano: il dramma storico Arracht di Tom Sullivan e il documentario The Hunger: The Story of the Irish Famine di Ruán Magan raccontano da diversi punti di vista la Grande Carestia irlandese che tra il 1845 e il 1855 causò la morte di un milione di irlandesi e l'emigrazione forzata di altri due milioni verso la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda.

Wildfire di Cathy Brady ha invece un'ambientazione contemporanea: in una cittadina nordirlandese di confine, il ricongiungimento di due sorelle porta la loro famiglia e tutta la comunità a far luce su vecchi segreti e ad affrontare i traumi del passato.

I tre film di IRISH FILM FESTA Silver Stream saranno disponibili singolarmente per la visione in streaming da mercoledì 17 a domenica 21 marzo sulla piattaforma di video on demand IFI International. Dal momento del noleggio, il film resta accessibile per 72 ore; una volta iniziata la visione, gli spettatori hanno 48 ore per completarla.

La visione è possibile solo dall'Italia.

Gli spettatori possono prenotare i biglietti gratuiti, fino a esaurimento, su www.ifiinternational.ie/page/irish-film-festa-rome.