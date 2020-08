Ireland Baldwin, foto shock su Instagram "Io picchiata per strada, la gente è impazzita per il Covid"

La figlia di Kim Basinger Ireland Baldwin ha pubblicato una scioccante foto su Instagram, in cui dichiara di essere stata aggredita e derubata da una donna in un parcheggio.

La figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, Ireland Baldwin ha condiviso una foto su Instagram in cui appare con il viso tumefatto e gonfio e ha raccontato di essere stata aggredita per strada da una sconosciuta che "era fuori di testa a causa della droga"

La modella, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, insieme alle sue foto, ha lanciato un appello su Instagram, in cui avverte gli altri di fare attenzione quando le persone diventano "disperate". Ha scritto: _"Questa donna era alla disperata ricerca di denaro. Mi ha riempito di pugni in faccia in un parcheggio e ha preso le mie cose. Poi è saltata su un'auto in fuga, mentre suo marito se ne andava.

Ireland ha continuato affermando che "La polizia ha risolto tutto e lei è stata arrestata. I poliziotti mi hanno detto che questo accade spesso, perché le persone sono alla disperata ricerca di denaro in questo momento, a causa del Coronavirus che ha lasciato molte persone senza lavoro". Ha aggiunto: "Ci sono molti furti e rapine in corso. Vi mostro queste foto per esortarvi a stare molto attenti e di osservare l'ambiente circostante. Questi sono tempi davvero difficili e dobbiamo guardarci l'un l'altro".

Ireland è in quarantena a Los Angeles, lontana dal suo famoso padre che è a New York. L'attore è a New York con la moglie Hilaria, attualmente incinta del loro quinto figlio.