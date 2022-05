Ireland Baldwin su Kim Basinger: "Un mio ex mi disse che voleva scopare mia madre"

Ireland Baldwin ha affermato che un suo ex una volta le disse che voleva "scopare" sua madre, Kim Basinger. La rivelazione è arrivata grazie ad una tendenza di TikTok in cui le persone che scelgono di partecipare devono rispondere alla domanda: "Qual è la cosa che il tuo ex ti ha detto una volta e che non dimenticherai mai?"

Ireland, che è la figlia della Basinger e di Alec Baldwin, ha esordito sarcasticamente: "Oh, quanto tempo avete?", prima di iniziare ad elencare le cose orribili che uno dei suoi ex, e in seguito molti di loro, le hanno detto nel corso delle sue relazioni con loro.

Le osservazioni includevano commenti sul suo aspetto, come "Mangerai davvero tutto quel cibo?" e commenti sulla sua famiglia: "Non sarai mai bella come tua madre, ho sempre voluto scoparla" e "Io non sono davvero attratto da te in quel modo, ma vorrei scopare tua madre, questo è certo".

Ireland Baldwin ha anche affermato che alcuni dei commenti erano verbalmente e mentalmente offensivi, tra cui "quando torno a casa ti spacco la faccia contro il muro", "Ti spaccherò i denti" e "Se mi lasci, posterò tutti i tuoi video in cui appari nuda." La modella non ha nominato quale ex avrebbe pronunciato queste famigerate frasi.