Ireland Baldwin si schiera con Johnny Depp e attacca Amber Heard: "Lei è una persona terribile"

Ireland Baldwin non ha nascosto il disgusto che prova nei confronti di Amber Heard mentre il processo per diffamazione dell'ex marito Johnny Depp infuria in tribunale: la figlia 26enne di Alec Baldwin ha scelto Instagram per dire la sua a proposito dell'esplosivo processo tra gli ex.

"Il fatto è che conosco molte donne che sono esattamente così, sono proprio come lei. Sono donne manipolatrici e fredde che usano la loro femminilità per interpretare il ruolo della vittima e rivoltare il mondo contro l'uomo perché viviamo in una società in cui è bello dire che gli uomini sono i peggiori e bla bla blah", ha scritto la Baldwin in una sua storia di Instagram.

La figlia di Alec Baldwin non si è fermata qui e ha continuato ad attaccare l'attrice statunitense, affermando che, contrariamente a quanto molte persone pensano, "anche gli uomini possono subire abusi" e che la Heard non è altro che un "disastro assoluto di un essere umano".

"Amber Heard è una persona terribile e spero che a Johnny venga restituita la sua reputazione e la sua vita. E spero che sia nei prossimi cinque film di Pirati dei Caraibi", si poteva leggere nel lungo post che Ireland Baldwin aveva postato sulle proprie storie e che adesso è scaduto ed è visibile soltanto come screenshot.