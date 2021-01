Ioan Gruffudd, il dolore della moglie: "Dopo 20 anni mi lascia perché non mi ama più"

L'attrice Alice Evans ha pubblicato su Twitter un post in cui descrive il dolore provato dopo che suo marito, l'attore Ian Gruffudd, ha deciso di interrompere il loro matrimonio, da cui sono nate due figlie, perché non la ama più.

Nell'era dei social sono sempre più le celebrità che scelgano di condividere sul web aggiornamenti riguardanti la loro sfera privata. Non stupisce quindi che anche Alice Evans abbia approfittato del suo account Twitter per rendere nota la rottura con suo marito. La moglie di Ioan Gruffudd ha quindi affermato in un tweet (che poi ha cancellato) che l'attore "lascerà la sua famiglia la prossima settimana" dopo 13 anni di matrimonio e due decenni insieme. Nel tweet in questione si legge: "Tristi novità. Il mio amato marito ed anima gemella per 20 anni, Ioan Gruffudd, ha annunciato che lascerà la sua famiglia, a partire dalla prossima settimana. Io e le nostre giovani figlie siamo molto confuse e tristi. Non ci è stata data una ragione se non quella che 'non mi ama più'. Sono così addolorata".

Alice Evans e Ioan Gruffudd si erano conosciuti nel 2000 sul set di La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda ed avevano scelto di sposarsi nel 2007. Dalla loro unione sono nate due figlie: Ella Betsi Janet ed Elsie Marigold, nate rispettivamente nel 2009 (11 anni) e nel 2013 (7 anni). Nel corso della sua carriera, Ioan Gruffudd ha preso parte a numerosi film e serie tv: lo ricordiamo, ad esempio, nel ruolo di Reed "Mr. Fantastic" Richards nel film I fantastici quattro, trasposizione cinematografica dell'omonimo fumetto, personaggio che ha interpretato anche nel sequel del 2007 I fantastici Quattro e Silver Surfer. Ha recitato anche in Glee, Unreal e Harrow, mentre di recente ha ricoperto il ruolo di Peter in Ava, film con Jessica Chastain protagonista, disponibile su Netflix dal 15 gennaio. Diretto da Tate Taylor, il film racconta la storia di un ex soldato, Ava Faulkner (Chastain), trasformatasi in una serial killer.

Per quanto riguarda Alice Evans, in Italia molti la ricordano per essere stata una delle tre protagoniste de Le ragazze di Piazza di Spagna, la fortunata serie di tre stagioni trasmessa da Rai Due sul finire degli anni Novanta. Nel corso del tempo, Evans ha recitato anche in Lost (ha interpretato la versione degli anni '70 di Eloise Hawking), The Vampire Diaries e The Originals.