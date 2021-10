Ioan Gruffud, l'ex moglie lo accusa di averla ignorata per 10 mesi

Alice Evans, l'ex moglie di Ioan Gruffud, ha pubblicato un lungo sfogo sul proprio profilo Twitter in cui ha accusato il marito di averla ignorata per 10 mesi.

L'ex moglie di Ioan Gruffudd, Alice Evans, ha scelto Twitter per tornare a parlare di suo marito: l'attrice l'ha accusato di averla ignorata per più di 10 mesi, definendolo come una persona "estremamente falsa e priva di qualsiasi tipo di empatia".

Alice, 50 anni - che si è separata da e Ioan, 47 anni, all'inizio di quest'anno - non ha esitato a condividere con i suoi followers i dettagli della sua rottura coniugale e il suo ultimo sfogo su Twitter è il più intenso tra quelli che abbiamo visto finora.

L'attrice ha affermato di essere stata vittima di 'ghosting': "Non parlo con mio marito da 10 mesi (scelta sua). Ho passato molto di questo tempo a piangere, urlare e ad accusare lui e me stessa. Ho pregato e l'ho supplicato di aprire di nuovo un dialogo ma niente."

Ioan Gruffudd, il dolore della moglie: "Dopo 20 anni mi lascia perché non mi ama più"

"Questo è il vero Ioan Gruffudd. Non mi piegherò per quest'uomo falso e privo di qualsiasi tipo di empatia." Ha continuato Alice Evans. "Voleva anche che firmassi un documento legale in cui diceva che era colpa mia se non riusciva a ottenere più nessun ruolo. (Ehi, questa è Hollywood). Non mi interessa. Io ho chiuso."