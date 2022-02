Ioan Gruffudd e Bianca Wallace protagonisti del film A Ray of Sunshine

Ioan Gruffudd sarà co-regista e produttore di A Ray of Sunshine in cui reciterà accanto a Bianca Wallace, autrice della sceneggiatura.

La coppia nella vita collaborerà alla realizzazione del progetto con Jimmy Gadd di Gadd Films.

Al centro della trama di A Ray of Sunshine ci sarà una giovane donna, con una malattia cronica, che si è sposata da poco e scopre di avere la sclerosi multipla. La giovane dovrà quindi cercare la forza di andare avanti nella vita e realizzare i suoi sogni prima che sia troppo tardi.

Ioan Gruffudd ha dichiarato parlando del progetto: "Il modo unico con cui Bianca si avvicina a un argomento così sensibile e personale come la Sclerosi Multipla, con delle emozioni così oneste e la perfetta dose di umorismo, mi ha assicurato che c'era qualcosa di speciale in questo film e sapevo che volevo essere coinvolto".

L'attore ha proseguito dichiarando: "Jimmy era già coinvolto nel film, ma ha accettato gentilmente di co-dirigere con me quando ho espresso il mio interesse. Sapevamo entrambi che dovevamo avere un ruolo nel portare questa storia in vita".

Gadd ha recentemente fatto parte del team di progetti come Hawkeye, WandaVision, The Mentalist e Dirt, oltre ad aver diretto il cortometraggio Bound for Greatness con star Karen Gillan.