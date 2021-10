L'ex moglie di Ioan Gruffudd accusa la star di aver avuto una relazione extraconiugale

Alice Evans, l'ex moglie di Ioan Gruffudd, lo ha appena accusato di aver avuto una relazione durata tre anni quando i due stavano ancora insieme. L'attrice ha fatto questa rivelazione dopo che la star di Liar, 48 anni, ha scelto Instagram per ufficializzare la sua relazione con la nuova partner Bianca Wallace, 30 anni.

La decisione di Ioan di rendere pubblica la relazione con Bianca arriva sette mesi dopo la sua acrimoniosa separazione dalla Evans, con la quale condivide due figlie. Poco dopo che Gruffudd ha condiviso il post sottotitolato: "Grazie per avermi fatto sorridere di nuovo", Alice si è sfogata su Twitter, dove ha rivelato, tra le altre cose, che la nuova compagna dell'ex marito era una sua amica.

"Ho appena scoperto che mio marito, dopo due anni passati a dirmi che sono una persona cattiva, che non sono eccitante, che non vuole più fare sesso con me e che vuole solo recitare..." Ha scritto Alice. "Ha avuto una relazione per più di tre anni alle mie spalle. Buona fortuna Bianca".

Un'amica e collega di Ioan Gruffudd ha negato le affermazioni della sua ex moglie Alice Evans secondo le quali avrebbe avuto una relazione di tre anni con la sua attuale fidanzata Bianca Wallace. In una serie di tweet l'assistente Amy Douglas, che ha lavorato con Ioan e Bianca durante le riprese della serie australiana Harrow, ha accusato Alice di essere una bugiarda e di essere stata "abusiva" nei confronti dell'ex marito.