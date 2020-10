Io ti cercherò: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

Io ti cercherò torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la seconda puntata, a una settimana di distanza dal fortunato esordio. E torna anche Alessandro Gassmann nei panni di Valerio Frediani, ancora alla ricerca della verità sulla morte del figlio.

La trama del secondo appuntamento anticipa che, mentre il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla Polizia Postale, Sara identifica la coppia di testimoni. Valerio li rintraccia in una comunità di recupero, dove la ragazza racconta che Ettore non si è lanciato nel fiume, ma è stato gettato in acqua da due uomini; oltretutto di sabato e non di venerdì, al contrario di quanto dichiarato nel verbale. La giovane però non ha intenzione di identificare i colpevoli e quando Valerio insiste l'altro lo colpisce facendogli perdere i sensi.

Quando riprende conoscenza i due si sono dileguati, ma un'altra brutta notizia lo attende: il pc è sparito e qualcuno ha pubblicato il diario in cui Ettore accusa apertamente suo padre di averlo abbandonato. Valerio sospetta che il diario sia falso e faccia parte del depistaggio.

Nel cast di Io ti cercherò anche Maya Sansa, Andrea Sartoretti, Luigi Fedele, Zoe Tavarelli, Giordano De Plano, Fiorenza Pieri, Giada Prandi, Ettore Belmondo, Massimo De Francovich, Sara Franchetti, Lorenzo Gioielli, Alessandro Procoli, Federico Tocci, Cesare Apolito e Domenico Macrì.