Io Sono Rosa Ricci: ecco dove e quando vedere il film tratto da Mare Fuori in anteprima

UCI Cinemas ha annunciato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e per i fan di Mare Fuori: arrivano le anteprime esclusive di Io sono Rosa Ricci, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci con protagonista Maria Esposito, la giovane attrice che ha conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua intensità.

Le prevendite sono già aperte, mentre l'uscita ufficiale del film nelle sale è fissata per giovedì 30 ottobre. Tuttavia, gli spettatori del circuito UCI Cinemas potranno assistere alla proiezione in anteprima già da mercoledì 29 ottobre, un giorno prima del debutto nazionale.

Accanto a Maria Esposito, nel cast figurano anche Andrea Arcangeli, Raiz e Simon Rizzoni, per un film che promette emozioni intense, azione e un ritratto potente di rinascita personale.

Locandina di Io sono Rosa Ricci

Qual è la trama di Io Sono Rosa Ricci?

Il film in arrivo nei cinema è ambientato a Napoli, nel 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un'eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan.

Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un'isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.

Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.

Mare Fuori 5

Mare Fuori, prime anticipazioni dalla Stagione 6

La sesta stagione di Mare Fuori è ufficialmente in produzione e promette di essere una delle più intense della serie. Le riprese, iniziate a fine giugno 2025 a Napoli, proseguiranno fino all'autunno, con l'uscita prevista tra febbraio e marzo 2026 su RaiPlay e successivamente su Rai2. Dietro la macchina da presa ci sarà un nuovo regista, Beniamino Catena, che raccoglie il testimone da Ludovico Di Martino.

La trama riprenderà dal drammatico finale della quinta stagione, con l'agguato che ha coinvolto Rosa e Tommaso, e continuerà a intrecciare tensioni familiari, amori impossibili e faide tra clan. Il rapporto tra Rosa e Tommaso sarà al centro della narrazione, mentre non mancheranno colpi di scena e rivelazioni su chi abbia realmente premuto il grilletto. Si vocifera anche di un possibile ritorno di Massimiliano Caiazzo nei panni di Carmine Di Salvo, per chiudere definitivamente il suo arco narrativo.