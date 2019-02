Io sono Mia, Renato Zero e Ivano Fossati tagliati dal film, ecco perché

Francesco Bellu

Ivano Fossati e Renato Zero non compaiono in Io sono Mia, nonostante siano stati delle figure importanti nella vita di Mia Martini che nel film è interpretata da Serena Rossi. Pare che entrambi abbiano chiesto espressamente alla produzione di non comparire e di non venire nemmeno nominati. Una scelta, questa, di cui però non si conoscono le motivazioni visto che i due cantautori non hanno rilasciato alcun commento.

E' stata la stessa Serena Rossi a confermare che questa esclusione sia stata decisa per espressa volontà sia di Renato Zero sia di Ivano Fossati durante la conferenza stampa di presentazione del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Io sono Mia. "Non ci sono voluti essere. Ce lo hanno imposto, non si può forzare una persona a fare una cosa che non vuole fare. Mi spiace molto, ma non ha tolto nulla a questa meraviglia che è stata fatta", così aveva dichiarato ai giornalisti. Per questo motivo il ruolo che Fossati ha avuto nella vita di Mia Martini - con il quale ha avuto una lunga e sofferta relazione sentimentale - è stato ricoperto nella finzione dal personaggio immaginario di Andrea, l'affascinante fotografo con cui vive una tormentata storia d'amore, mentre Renato Zero è stato modificato in Anthony, anche lui frutto della fantasia degli sceneggiatori.

La Rossi ha spiegato in seguito dalle pagine de Il Corriere della Sera che, pur rispettando tutto ciò sia rimasta molto male: "Anche perché la sceneggiatura era partita in un altro modo - racconta - Ci sono rimasta male per lei. Poi però mi sono data una spiegazione romantica: voglio credere sia stato tutto un atto d'amore di Mimì, che abbia scelto lei che facesse parte del suo film solo chi le voleva veramente bene. Sarebbe stato bello se le cose fossero andate diversamente, ma fa niente, sono andata avanti e ora mi godo quello che sta accadendo".

Il film, trasmesso un paio di giorni fa su Rai Uno ha infatti tenuto incollati ben sette milioni e 727 mila spettatori con uno share, del 31 per cento. Un successo inaspettato anche per l'attrice che ha prestato volto e voce all'indimenticabile Mimì: "Voglio essere sincera: avevo scommesso sulla metà dei numeri. C'erano in onda anche le partite. Dopo la programmazione speciale al cinema, mi ero resa conto che il film poteva piacere. Ma così tanto no, non lo immaginavo".