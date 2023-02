Io sono l'abisso, il thriller di Donato Carrisi stasera su Sky

Arriva in prima tv stasera 20 febbraio 2023 Io sono l'abisso, avvincente thriller di Donato Carrisi, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Arriva in prima tv stasera lunedì 20 febbraio Io sono l'abisso, avvincente thriller di Donato Carrisi, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Tratto dall'omonimo romanzo di Donato Carrisi, edito da Longanesi, Io sono l'abisso è il terzo film diretto dallo scrittore e regista. Prodotto da Palomar e Vision Distribution in collaborazione con Sky, vede tra i protagonisti Michela Cescon, Gabriel Montesi, Sara Ciocca, Giordana Faggiano, Sergio Albelli, Lidia Liberman. L'Uomo che pulisce pensa che si possono ricavare un sacco di segreti dai rifiuti. Perché la gente tende a mentire; la spazzatura, invece, non mente mai.

Io sono l'abisso: una sequenza della pellicola

L'Uomo che pulisce credeva di essere invisibile finché non ha incontrato la Ragazzina col ciuffo viola. La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella sua vita ordinata perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso. Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c'è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa. Ciò che non sa, invece, è che c'è qualcosa di malvagio che si nasconde dietro la porta verde. La verità sta in fondo a un abisso buio e profondissimo.