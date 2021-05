Io rimango qui, clip esclusiva del film sulla vera storia di Steffi Pape

Io rimango qui è tratto dal bestseller God, You're Such a Prick! scritto da Frank Pape il padre della protagonista, Steffi: ecco in esclusiva una clip tratta dalla pellicola in sala dal 20 maggio.

Nella clip che potete vedere sopra, Steffi ha da poco saputo della diagnosi e che per curarsi deve rinunciare alla gita scolastica a Parigi. La ragazza va a salutare il fidanzato Fabian ma non gli dice le vere ragioni della sua mancata partenza.

Steffi è una liceale che sogna di entrare in polizia. Ormai al termine degli studi, sta per partire per Parigi in gita scolastica, in compagnia del suo fidanzato Fabian. Ma il perfetto idillio sembra spezzarsi quando le viene diagnosticata una grave malattia. I suoi genitori cercano di impedirle di intraprendere quel viaggio tanto a lungo desiderato, ma Steffi, che non vuole rinunciare ai propri sogni, decide di voler arrivare a tutti i costi nella capitale francese, dove Fabian la attende. Così, insieme a Steve, un ragazzo dall'indole ribelle che ha da poco conosciuto, si imbarca in un tragitto on-the-road pieno di imprevisti. I genitori della ragazza si metteranno sulle tracce di Steffi, ma dovrà essere solamente lei a dover decidere come trascorrere quell'indimenticabile esperienza.

Io rimango qui è stato diretto da André Erkau, regista e sceneggiatore tedesco. La protagonista Steffi è interpretata da Sinje Irslinger, Max Hubacher veste i panni di Steve, Til Schweiger è Frank Pape, padre della protagonista ed autore del libro che ha ispirato il film distribuito in Italia da Notorious Pictures e presente nelle nostre sale al 20 maggio.