Io rimango qui, su Prime Video in streaming da oggi

Io rimango qui, il film tratto dalla vera storia di Steffi Pape, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 20 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Io rimango qui è una pellicola tedesca tratta dal libro God, You're Such a Prick! scritto da Frank Pape, padre della protagonista Steffi. Steffi è giovane, innamorata, è una liceale che sogna di entrare in polizia. Ormai al termine degli studi, sta per partire per Parigi in gita scolastica, in compagnia del suo fidanzato Fabian. Purtroppo quella che sembrava una vita perfetta viene sconvolta da una diagnosi terminale.

Locandina di Io rimango qui

Contro il parere dei suoi genitori, che cercano di impedirle di intraprendere quel viaggio tanto a lungo desiderato, la giovane non vuole rinunciare ai propri sogni e decide di scappare di casa per raggiungere Parigi a tutti i costi. Con l'aiuto di Steve, un ragazzo dall'indole ribelle conosciuto da poco, Steffi si imbarca in un tragitto on-the-road pieno di imprevisti. I genitori della ragazza si metteranno sulle tracce di Steffi, ma dovrà essere solamente lei a dover decidere come trascorrere quell'indimenticabile esperienza.