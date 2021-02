Io & Marley: il film con Jennifer Aniston e Owen Wilson stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21.10 arriva Io & Marley, il film diretto da David Frankel nel 2008, basato sull'omonimo romanzo autobiografico di John Grogan e interpretato da Owen Wilson e Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston e Owen Wilson in una scena di Io & Marley

Due giovani sposi, John (Owen Wilson) e Jenny Grogan (Jennifer Aniston), si trasferiscono dal Michigan alla Florida in cerca di una vita più stimolante. Il destino sembra favorirli: trovano lavoro come giornalisti, in giornali concorrenti, e si sistemano in una casa che amano molto.

Quando Jenny inizia a parlare di figli, John, spaventato dall'idea di diventare padre, su consiglio dell'amico Sebastian le regala un cucciolo di Labrador Retriever che chiama Marley.

Un amico che avrà un ruolo fondamentale nella vita della famiglia Grogan...

Nel 2011 Io & Marley si è guadagnato un midquel intitolato Io & Marley 2 - Il terribile, senza però i protagonisti del film originale e distribuito in Italia solo per il mercato home video.