Io & Marley: la storia vera che ha ispirato il film

Io & Marley è una commedia americana, diretta da David Frankel, basata sull'omonimo libro di memorie del 2005 di John Grogan, ispirato a sua volta da una storia vera. Marley & Me: Life and Love with the World's Worst Dog è un libro autobiografico, scritto da Grogan e pubblicato nel 2005, che parla dei 13 anni che lui e la sua famiglia hanno trascorso con il loro Labrador Retriever, Marley.

Owen Wilson e Jennifer Aniston in una scena del film Marley & Me

Raccontato in prima persona, il libro è incentrato su Grogan e sulla vita della sua famiglia durante i 13 anni che hanno vissuto con Marley, il cane è descritto come nervoso, turbolento e un po' incontrollato. È forte, potente, infinitamente affamato, desideroso di essere attivo e spesso distruttivo, anche se completamente senza malizia.

Marley normalmente non riesce a "farsi un'idea" di ciò che gli umani si aspettano da lui fino a che, ad un certo punto, la malattia mentale viene suggerita come una spiegazione plausibile per il suo comportamento. Tutto gli viene perdonato, in ogni caso, poiché è chiaro che il cane ha un cuore d'oro.

Jennifer Aniston e Owen Wilson in una scena di Io & Marley

Il forte contrasto tra i problemi e le tensioni causati dalle sue nevrosi e dal suo comportamento, e l'eterna devozione, amore e fiducia mostrati verso la famiglia di Grogan finiscono per far accettare il cane per quello che è. Il dolore della famiglia, nel giorno della scomparsa di Marley, diventa inevitabilmente l'apice della storia.

Owen Wilson in una scena del film Io & Marley

In una celebre discussione sul suo sito web dedicato al libro e a Io & Marley, Grogan ripercorre il tempo che lui e la sua famiglia hanno trascorso con Marley, parlando delle sue emozioni e delle lezioni che ha appreso, concludendo che: "L'impegno è importante. In salute e in malattia significa davvero qualcosa. Non abbiamo rinunciato a Marley quando sarebbe stato facile farlo e alla fine si è rivelato un animale domestico fantastico e memorabile."