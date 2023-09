Io capitano: aumentano gli schermi per il film di Matteo Garrone premiato a Venezia 2023

Dopo il successo della prima settimana di programmazione e i premi per la Miglior Regia e per l'Attore Emergente alla Mostra di Venezia 2023, le sale di Io capitano aumentano a 256.

Dopo i riconoscimenti ottenuti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (il Leone d'argento per la migliore regia e il Premio Marcello Mastroianni per l'attore emergente) e il calore con cui è stato accolto durante la sua prima settimana di programmazione, 01 Distribution è felice di annunciare che Io capitano si prepara ad aggiungere da domani, giovedì 14 settembre, 56 nuove sale, per un totale di 256 schermi. Un risultato che conferma l'attenzione con cui il pubblico ha subito premiato il film di Matteo Garrone e i suoi giovani interpreti, Seydou Sarr e Moustapha Fall, che insieme al regista stanno incontrando in questi giorni gli spettatori di tutta Italia.

Io Capitano: un'inquadratura del film

"Il pubblico cinematografico italiano ancora una volta è riuscito a sorprenderci - dichiara Luigi Lonigro Direttore di 01 Distribution. Il meraviglioso film di Matteo Garrone è stato salutato da applausi e standing ovation alla fine di ogni proiezione. Dopo aver raggiunto circa 100mila spettatori nella prima settimana di programmazione, da domani si aggiungeranno altri 56 nuovi cinema per accompagnare Io Capitano verso un pubblico sempre più ampio. La decisione di presentare in tutti gli schermi italiani il film in versione originale con sottotitoli così come è stato presentato al Festival di Venezia si è rivelata una scelta vincente premiata dal gradimento del pubblico."

Io capitano, Matteo Garrone: "Ho puntato l'obiettivo dall'Africa all'Europa, mostro l'altro lato del viaggio"

Le presentazioni continueranno nei prossimi giorni a Milano, Pordenone, Udine, Padova, Treviso, Verona, Roma, Napoli, Cosenza, Bari, Catania, Palermo, Perugia.

Qui la nostra recensione di Io capitano, una coproduzione internazionale Italia Belgio; una produzione ARCHIMEDE con RAI CINEMA e TARANTULA con PATHÉ, LOGICAL CONTENT VENTURES con il supporto del MINISTERO DELLA CULTURA con la partecipazione di CANAL+, CINÉ+ in coproduzione con RTBF (BELGIAN TELEVISION), VOO-BE TV e PROXIMUS. Il film è distribuito da 01 DISTRIBUTION.