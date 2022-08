Invitation to a Bonfire, Tatiana Maslany protagonista della nuova serie AMC

Tatiana Maslany ha già adocchiato il suo prossimo progetto televisivo: dopo She-Hulk l'attrice sarà protagonista e produttrice della serie di AMC Invitation to a Bonfire.

Il nuovo progetto proseguirà quindi l'esperienza dell'attrice sul piccolo schermo, dopo aver ottenuto la fama internazionale con Orphan Black.

Non solo Marvel per l'attrice di Orphan Black Tatiana Maslany, ma anzi un ritorno tra le braccia del network che l'ha resa una delle attrici televisive più apprezzate.

Su AMC arriverà infatti Invitation to a Bonfire, serie tv basata sull'omonimo romanzo di Adrienne Celt, e Maslany ne sarà protagonista e produttrice.

Creato da Rachel Caris Love, il progetto è un thriller psicologico ambientato negli anni '30, in un collegio femminile del New Jersey. "Ispirato dal matrimonio co-dipendente di Vladimir e Vera Nabokov, la serie segue le vicende di Zoya (Freya Mavor), che viene coinvolta in un letale triangolo amoroso con il nuovo insegnante della scuola, l'enigmatico scrittore Leo (Pilou Asbæk) e la sua affascinante moglie Vera (Maslany)".

"Tatiana è un talento singolare che volevano riportare in casa AMC sin dalla sua iconica performance nella serie tv Orphan Black" ha dichiarato Dan McDermott, President of Entertainment di AMC Network e degli AMC Studios "Siamo elettrizzati all'idea di averla nel cast di grande talento di Invitation to a Bonfire e di poterla vedere dare vita alla fiamma selvaggia che è Vera Orlov, sia sullo schermo che al di fuori di esso come produttrice esecutiva".