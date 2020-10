Invincible: il teaser trailer della serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman

Invincible è la nuova serie animata, tratta dal fumetto di Robert Kirkman, in arrivo in streaming su Amazon Prime Video nel 2021 e di cui online è stato condiviso il teaser trailer.

Il video mostra il protagonista alle prese con i propri poteri e mentre combatte con alcuni nemici.

Il cast di doppiatori coinvolti in Invincible è davvero stellare e comprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh, J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (The Lion King), Gillian Jacobs (Love), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Atlanta), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Tomb Raider), Jason Mantzoukas (John Wick 3: Parabellum), Mae Whitman (Good Girls) e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Lo showrunner è Simon Racioppa e nel cast della produzione sono coinvolti anche David Alpert, Kirkman e Catherine Winer. Alla regia ci saranno Justin e Chris Copeland.

Il protagonista della storia sarà Mark Grayson: un teenager normale che ha come padre il supereroe più potente sulla Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri.

Il fumetto, creato da Kirkman e Cory Walker, ha debuttato nel 2003 e si è concluso dopo la pubblicazione di 144 numeri.