Into Darkness - Star Trek stasera su Cielo: la trama e il cast del film con Benedict Cumberbatch

Stasera su Cielo in prima serata va in onda Into Darkness - Star Trek, film del 2013 diretto da J.J. Abrams, secondo capitolo della trilogia prequel del franchise: ecco la trama e il cast.

Stasera su Cielo alle 21:15 appuntamento con le avventure spaziali di Into Darkness - Star Trek, film di genere sci-fi del 2013 diretto da J.J. Abrams. Dodicesima pellicola della saga interstellare, insieme al successivo "Star Trek Beyond" - in programma il 13 settembre sempre su Cielo - e al precedente Star Trek - Il futuro ha inizio - trasmesso una settimana fa - compone la trilogia prequel dell'immenso media franchise che racchiude al suo interno una moltitudine di serie e film che si sono susseguiti dagli Anni '60 in poi.

La trama

Benedict Cumberbatch, imprigionato nella cella di vero dell'Enterprise, in Star Trek Into Darkness

Quando l'Enterprise fa ritorno sulla Terra in seguito ad un controverso incidente galattico, l'indomito Capitano Kirk è impaziente di tornare fra le stelle per una nuova e più lunga missione di pace ed esplorazione. Le cose però non vanno affatto bene sul Pianeta Blu. Un devastante attacco terrorista ha rivelato una realtà allarmante e la Flotta Stellare ha subìto un attacco dall'interno dalle disastrose conseguenze globali. Il Capitano Kirk guiderà l'Enterprise in una missione incredibile che spazia dal pianeta Klingon alla Baia di San Francisco. Il nemico che si annida a bordo dell'Enterprise ha un unico scopo: la distruzione totale. Kirk guiderà i suoi compagni in un ingannevole regno di specchi dove non si erano mai inoltrati prima d'ora, penetrando il sottile confine fra amici e nemici, vendetta e giustizia, alle prese con una guerra totale e la potenzialità di un futuro unito.

Il cast

Zachary Quinto e Chris Pine in una scena di Star Trek Into Darkness

Protagonisti del film ancora una volta Chris Pine (capitano James T. Kirk) e Zachary Quinto (Spock). Torna anche Zoe Saldana (Nyota Uhura) mentre tocca a Benedict Cumberbatch il ruolo di Khan Noonien Singh. Alice Eve è Carol Marcus, Karl Urban è Leonard McCoy, Simon Pegg interpreta Montgomery Scott e John Cho è Hikaru Sulu. Anton Yelchin è Pavel Chekov, Bruce Greenwood interpreta Christopher Pike e Leonard Nimoy torna nei panni dell'anziano Spock.