Interview With the Vampire, Sam Reid: "I vampiri vanno di moda perché le persone adorano le storie d'amore"

Sam Reid ha recentemente spiegato perché i vampiri continuano ad andare di moda: la star di Interview With the Vampire ha rivelato che il segreto è sempre l'amore.

Durante un recente intervista di The Wrap, Sam Reid ha parlato di Interview With the Vampire rivelando perché, a suo modo di vedere, le persone sono ancora così attratte dalle storie incentrate sui vampiri e sul loro macabro e sanguinoso mondo.

"In primo luogo, per i vampiri c'è qualcosa di intrinseco, qualcosa che fa parte del loro DNA, e quella cosa è desiderare l'amore e desiderare spesso anche un partner significativo, c'è Nosferatu e c'è Dracula", ha affermato Reid durante l'intervista, tentando di spiegare perché i vampiri siano ancora così in voga.

"Le persone adorano una bella storia d'amore e se la espandi nei secoli e nell'eternità diventa ancora più insaziabile", ha continuato la star. "Il motivo per cui penso che i libri di Rice siano così incredibilmente popolari è che - e vale la stessa cosa per Frankenstein di Mary Shelley - se metti la psicologia del mostro in primo piano le persone si immedesimano."

"Questo accade perché così facendo i vampiri sono praticamente uguali agli umani, perché è un essere umano che sta interpretando la prospettiva di un mostro. Quindi può far riflettere su tutte queste domande che ci poniamo continuamente: sono una brava persona? È la cosa giusta da fare? Sono normale, ho ragione?", ha concluso Sam Reid.