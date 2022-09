Chicago Fire: Interrotta la produzione a causa di alcuni colpi di pistola vicino al set

Chicago Fire ha interrotto la sua produzione per via di alcuni colpi di pistola che hanno avuto luogo nei pressi del set: il notiziario locale CWB Chicago ha riportato alcuni dettagli sulla vicenda, riferendo che gli spari si sono verificati nel corso di alcune scene ambientate in Madison Street, nel West Side della città, vicino al confine con la periferia di Oak Park.

In base alle dichiarazioni, tutto si ricollega a un uomo che ha cominciato a sparare nei pressi del set, il tutto mentre troupe e attori di Chicago Fire erano a lavoro. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Secondo alcune testimonianze parrebbe che il suddetto individuo armato sia in seguito fuggito servendosi di un SUV nero e, a causa dei protocolli di sicurezza del set, le riprese dello show sono state immediatamente interrotte.

Le voci relative ad alcuni danni alle attrezzature, causate dai proiettili vaganti, non sono ancora state confermate. Chicago è una delle città statunitensi con il più tasso di criminalità e a quanto pare non è mai stata troppo sicura, neanche per coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo.

Chicago Fire: Jesse Spencer nell'episodio Under the Knife

Una faccenda simile accadde anche sul set di Justified: City Primeval, con le riprese interrotte per due volte (la prima per via di alcuni colpi di pistola fra due automobili e la seconda causata da un ordigno incendiario lanciato sul set). Pur essendo della NBC, potendo quindi avvalersi degli studi con i set per le riprese, Chicago Fire e le altre serie di Dick Wolf sono solite girare le proprie scene in location esterne, in giro per la città.

Chicago Fire, vigili del fuoco in posa

Chicago Fire: Taylor Kinney nell'episodio God Has Spoken

Data la natura di alcuni quartieri risulta inevitabile lo scontrarsi con le realtà locali e con le problematiche del caso, ancora oggi irrisolte. Se da una parte questa scelta incrementa il realismo generale del prodotto, dall'altra, però, impatta inevitabilmente con alcune difficili comunità non sempre troppo socievoli o collaborative.