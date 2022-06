Interceptor: la clip del nuovo film Netflix svela gli stunt epici

Durante la Geeked Week, Netflix ha distribuito una clip incentrata sugli stunt di Interceptor, nuovo film interpretato da Elsa Pataky e suo marito Chris Hemsworth.

Elsa Pataky è a tutti gli effetti la regina dell'action e, in Interceptor, mostra i muscoli pur di salvare gli Stati Uniti da un attacco missilistico. Nel progetto, la moglie di Chris Hemsworth è JJ Collins, un'ufficiale dell'esercito statunitense in missione in una base missilistica in mezzo all'oceano Pacifico. Quando la base finisce sotto attacco, si ritrova da sola a combattere contro un commando deciso a distruggere gli Stati Uniti. La squadra di sovversivi è capitanata da Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex agente dei servizi segreti.

Il suo obiettivo è lanciare armi nucleari su sedici tra le più grandi città del paese. Collins farà di tutto per difendere la base, facendo leva sulle sue tecniche di autodifesa e sulle tattiche militari, imparate negli anni di duro addestramento.

La clip dell'ultimo film interpretato da Elsa Pataky (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Interceptor) mostra l'attrice discutere dei suoi stunt in compagnia di Hayley Wright e Ingrid Kleinig, rispettivamente stund double e stunt coordinator e regista della seconda unità. La preparazione fisica per recitare in Interceptor è stata notevole e, a detta del regista, ha portato Elsa Pataky a somigliare ad alcuni mostri sacri del settore: una su tutte, la Sigourney Weaver di Alien.

Interceptor è disponibile in streaming su Netflix.