Insomnia, su Prime Video in streaming da oggi

Insomnia, il thriller del 2002 diretto da Christopher Nolan con Al Pacino e Robin Williams, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 4 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Durante un'indagine su un omicidio di una giovane ragazza, un esperto detective uccide accidentalmente un suo collega e per non rovinarsi la reputazione cerca di nascondere gli indizi che portano a lui. Ma qualcuno ha visto tutto l'accaduto e comincia a minacciarlo...

La locandina di Insomnia

Originariamente il film, remake dell'omonimo film norvegese di Erik Skjoldbjærg con Stellan Skarsgård, doveva essere diretto da Jonathan Demme, che aveva considerato per il ruolo di Will Dormer (Al Pacino) addirittura Harrison Ford. Insomnia è costato circa 40 milioni di dollari e ne ha incassati 115 in tutto il mondo e, oltre a piacere al grande pubblico, ha messo d'accordo anche la critica internazionale: sul portale RottenTomatoes il film ha raggiunto un punteggio di 92 su 100, mentre su Metacritic il totale raggiunge 80 su 100. Curiosità: Robin Williams ha la sua prima battuta dopo 47 minuti di film e appare ufficialmente al 58esimo minuto. Il suo personaggio, Walter Finch, appare nel film anche precedentemente ma non è identificabile e probabilmente è stato interpretato da un figurante stand-in.