Inside Out: in arrivo la serie spin-off Dream Productions

Disney e Pixar hanno presentato in anteprima al D23 il primo trailer della prossima serie televisiva di Inside Out, intitolata Dream Productions. Purtroppo il video non è stato diffuso online, ma potete dare uno sguardo alle immagini qui sotto.

"Grazie per aver reso Inside Out 2 il film d'animazione numero 1 di tutti i tempi", ha detto Pete Docter della Pixar sul palco del D23 di Anaheim. "Se amate il film come lo amiamo noi, ho delle grandi notizie".

I dettagli della serie

Docter ha detto che la nuova serie, in arrivo nel 2025, è ambientata tra il primo e il secondo capitolo del film - è un "in-betweenquel".

Just announced at #D23: Inspired by the world of Inside Out, #DreamProductions is a brand-new @DisneyPlus series focused on the movie studio where Riley's dreams are made. Coming in 2025! pic.twitter.com/dqWbxMaIkJ — Disney D23 (@DisneyD23) August 10, 2024

Se viene serie spin off de Inside Out llamada Dream Productions. pic.twitter.com/Gs2JFNTfi6 — The Top Comics (@TheTopComics) August 10, 2024

Lo show è ambientato in uno studio dove ogni notte vengono realizzati i sogni di Riley, rispettando tempi e budget. Alcuni ricordi necessitano di un'elaborazione supplementare, quindi vengono inviati alla Dream Productions e, quando Riley si addormenta, vediamo la troupe che realizza i sogni come se fosse un set cinematografico.

"Questa è la nostra prima serie originale e volevamo fare qualcosa di unico e audace, diverso da tutto ciò che abbiamo fatto prima", ha dichiarato Docter.

Docter, il direttore creativo dei Pixar Animation Studios, aveva parlato per la prima volta della serie in un'intervista a Entertainment Weekly. A giugno aveva detto all'outlet che la serie era finita: "Abbiamo finito. Uscirà la prossima primavera. Non sono sicuro che ci sia una data di uscita specifica", ha detto.

"Nel primo film, ricordate che andiamo alla Dream Productions per vedere come vengono realizzati i sogni di Riley? Lo show spiega perché sono così strani. Abbiamo continuato l'esplorazione del potere dei sogni e di come ci influenzano anche nella vita di veglia. Quindi è molto bello".

Inside Out 2, il sequel dell'acclamato Inside Out, ha superato Frozen 2 come film d'animazione di maggior incasso della storia, guadagnando ben 1,5 miliardi di dollari al box office globale. Il film, la cui produzione è costata 200 milioni di dollari e che ha risollevato la Pixar dal suo crollo al botteghino, ha recentemente superato un'altra potenza Disney, The Avenger della Marvel, entrando nella top 10 dei film di maggior incasso al box office globale di tutti i tempi.