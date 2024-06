Inside Out 2 contiene una storia d'amore queer? Ecco cosa ne pensa Maya Hawke

Quando sono iniziati ad arrivare i trailer di Inside Out 2, ci sono state molte speculazioni e teorie sulla sessualità di Riley, perché sembrava che potesse avere una cotta per una delle ragazze della sua squadra di hockey.

Dopo l'uscita del film nelle sale americane, Maya Hawke, che nella versione originale del sequel Pixar dà la propria voce Ansia, si è aperta sul discorso che riguarda Riley e sulla possibilità che abbia una storyline queer.

Ovviamente, non proseguite nella lettura dell'articolo se non volete incappare in SPOILER sulla trama e la storyline principale che riguarda la protagonista di Inside Out 2.

Inside Out 2: Gioia accanto ad Ansia in un'immagine del film

Riley è queer in Inside Out 2?

Ora sappiamo che la storia del sequel Pixar già campione di incassi è incentrata sul tentativo di Riley di entrare in una squadra di hockey e di affrontare la difficoltà di farsi nuovi amici e di mantenere i rapporti con gli altri che si trasferiscono in una nuova scuola. La sua relazione con Val, un membro più anziano della squadra, ha fatto discutere in particolare sulla sessualità di Riley e, quando le è stato chiesto di parlarne, Maya Hawke ha ponderato bene la sua risposta.

Inside Out 3 si farà? Il regista ha ottime notizie per i fan del franchise Pixar

"Penso che, indipendentemente dal fatto che siate etero, queer o bisessuali, come giovani donne, le vostre relazioni sono davvero potenti. L'amore, l'ammirazione, la gelosia, ma in combinazione con il desiderio di stare vicino alla persona di cui si è gelosi, è davvero molto potente. Spesso i più grandi colpi di fulmine della nostra vita sono quelle relazioni che vanno male. Sono spesso gli amori più intensi che si vivono nella propria vita, indipendentemente dalla sessualità di ognuno".

Per la Hawke, insomma, il personaggio di Riley non è ben definito ma sta appunto formando la propria identità: "È quel momento in cui costruiamo la nostra identità. Sai, credo che anche per questo l'invidia sia così importante in questa storia, perché quando si entra al liceo, si sta cercando di costruire la propria identità, e quindi ci si guarda intorno e si pensa: 'Oh, voglio essere come quello'. Giusto? E quindi penso che vedere questo in Riley sia fantastico e grandioso e dovrebbe essere visto".