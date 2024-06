Inside Out 2 avrà un sequel? Ecco come potrebbe essere il terzo film della saga

Dopo Inside Out 2 è già tempo di Inside Out 3. Non c'è ancora niente di prestabilito, ma la possibilità di terzo capitolo non è remota... andiamo ad analizzare come potrebbe essere sviluppato.

Ci ha fatto piangere, ridere, stropicciarci gli occhi dallo stupore. E, soprattutto, ci ha fatto pensare. Inside Out 2, ha suscitato un tumulto di emozioni, visto il clamoroso successo a livello di incassi avuto il film. Durante la visione del sequel, è stato molto interessante vedere Riley crescere e cambiare - cosa più unica che rara con un personaggio di un film d'animazione - tanto che ci siamo affezionati alla sua vita. Un po' come accade nei film di Linklater, ci è venuta voglia di seguire la nostra protagonista e vederla crescere ancora e affrontare la vita. E così, un attimo dopo aver visto Inside Out 2, tutti parlavano già di Inside Out 3, compresi i creatori del film. Non c'è ancora niente di ufficiale, ovviamente, ma la possibilità di un altro capitolo non è affatto fantasia. E gli incassi di questi giorni, in tutto il mondo, saranno una spinta in più verso la trilogia.

Inside Out 3: ci sarà ancora l'hockey?

Gioia e Ansia, protagoniste del film

Inside Out 3 potrebbe essere un film che andrà a riempire gli spazi ancora aperti, in quanto i personaggi hanno ancora molto da dire, tra crescita ed evoluzione. Prima di tutto, ci chiediamo se l'amore per l'hockey per Riley continuerà. È stato un aspetto importante nel primo film, un aspetto fondamentale nel secondo, tanto da farci chiedere se Inside Out 2 sia un film sportivo. La scena finale, che lascia tutto in sospeso come in Butch Cassidy, non ci dice come va a finire la storia. Ma quel sorriso che traspare dal volto di Riley ci fa immaginare che il grande salto sia stato fatto. Nel terzo film potremmo vedere quindi la protagonista definitivamente nella sua nuova squadra, le FireHawks, con un ciuffo di capelli giustamente tinto di rosso. Alle prese con nuove sfide, e con nuovi rapporti con le compagne, tra cui la capitana Val.

Per Riley sarà il momento dell'amore?

Riley's First Date: il piccolo Jordan in una scena del corto Pixar

E poi, forse, per Riley sarà il momento della storia d'amore (un momento che aspetta anche Elsa, la protagonista di Frozen, in un eventuale terzo episodio). Ce la aspettavamo in tanti già in questo Inside Out 2, a dire la verità. Il fatto è che nel finale di Inside Out e nel corto che è seguito (è inserito nella versione home video ed è su Disney+), Il primo appuntamento di Riley, una prima storia d'amore della ragazzina era stata già suggerita. In quel corto conoscevamo Jordan, un suo compagno di scuola, che si presentava ai suoi genitori e le chiedeva di uscire per andare a pattinare. Se ci aspettavamo l'amore in Inside Out 2, magari potrebbe comparire nel terzo capitolo...

Come evolverà il rapporto con Val?

In rete, tra i fan del film, qualcuno ha suggerito che la cotta di Riley potrebbe essere proprio Val, la capitana delle FireHawks, che Riley guarda con ammirazione e imbarazzo. Il rapporto tra le due, pur con la naturale timidezza iniziale di Riley, è uno dei motori già in Inside Out 2, e potrebbe esserlo in ogni caso anche nel terzo film. Una relazione aperta a ogni possibilità. Quella per Val potrebbe essere sincera ammirazione professionale, bisogno di alleanza per entrare in squadra, potrebbe essere amicizia. O anche qualcos'altro. Il feeling c'è. E ci sarà anche quello con le vecchie amiche: sono personaggi ben costruiti e anche loro meritano di continuare a far parte della vita di Riley.

Ci sarà la Terra del procrastinare?

Le isole della personalità in Inside Out

Fin qui abbiamo parlato dell'Out, di quello che accade all'esterno, nella vita di Riley. Ma che cosa accadrà Inside, cioè dentro Riley? Dopo aver conosciuto le nuove emozioni ed esserci già affezionati, siamo pronti a incontrarne altre. Sono stati gli stessi creatori di Inside Out 2, alla conferenza stampa di Roma, a parlarci delle emozioni che potrebbero essere state inserite e anche dei mondi interiori di Riley che avrebbero dovuto far parte del sequel. Uno di questi era La terra del procrastinare: un pezzo di terra vuoto con la scritta Coming Soon, in arrivo. Se la "terra del rimandare" poteva essere presente nella Riley tredicenne, figurarsi in una ragazza un po' più grande.

Quali saranno le nuove emozioni?

Ma sarà interessante sapere quali saranno le nuove emozioni. Già in Inside Out 2, come ci ha svelato il regista Kelsey Mann, avrebbe dovuto esserci una delle sue preferite: inizialmente Invidia doveva avere una gemella che si chiamava Gelosia. In un film che potrebbe esplorare i primi amori e la competizione a livello sportivo Gelosia sarebbe perfetta. Così come ci starebbe un altro personaggio, che ci ha svelato il produttore Mark Nielsen. Si tratta di Schadenfreude. È un nome tedesco che indica il sentimento del piacere nel fallimento degli altri. È un sentimento molto diffuso e, a suo modo, umano. Immaginate questo personaggio doppiato da un attore con uno spiccato accento tedesco (anche nella versione italiana). Magari, immaginate che cosa sarebbe Schadenfreude con la voce di Christoph Waltz...