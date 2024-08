Inside Out 2: una scena tagliata svela una delle emozioni che potevano apparire nel film

Una scena eliminata del film Inside out 2 mostra una delle emozioni che avrebbero dovuto apparire nel sequel.

Il magazine Entertainment Weekly ha infatti pubblicato un video introdotto dal regista Kelsey Mann in cui si vede Shame (Vergogna) in azione accanto ad Ansia.

Il personaggio non apparso nel sequel

L'idea alla base della sequenza, come spiegato dal filmmaker, era quella di provare la sensazione di non essere mai abbastanza, essendo così troppo duri con sé stessi. La scena avrebbe dovuto essere inserita verso la fine di Inside Out 2 e mostrava Riley mentre si trova insieme a delle teenager più grandi di lei, impegnate a giocare a "Non ho mai...". La sua amica Grace, tuttavia, la porta a scivolare in una spirale all'insegna della vergogna e dell'ansia.

Mann ha spiegato che la vergogna che prova Riley sfugge al suo controllo, causando una tempesta, elemento poi usato nella versione finale del film, in cui appare però solo Ansia.

Inside Out 2 e Toy Story: un dialogo parallelo che parte da una home invasion

Vergogna, emozione che non è stata usata nel montaggio finale, era stata disegnata come un personaggio femminile dai lunghi capelli, usati per "nascondersi".

Vergogna nel film

Il regista, recentemente, aveva rivelato che inizialmente voleva introdurre nove emozioni nuove, con lo scopo di far entrare in crisi Gioia. Ansia era sempre presente, ma si è presto reso conto che erano troppi personaggi e avrebbero ostacolato un po' la narrazione, decidendo quindi di eliminarne alcune.