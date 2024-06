Inside Out 2: nel final trailer le emozioni devono affrontare nuovi ostacoli

Il 19 giugno arriverà nei cinema Inside Out 2 e Pixar ha condiviso online il final trailer che mostra l'arrivo di tutte le nuove emozioni di Riley, ormai adolescente, e qualche anticipazione riguardante gli ostacoli che verranno affrontati nella mente della ragazzina.

Il sequel del film animato è particolarmente atteso dopo il successo ottenuto dal lungometraggio che ha portato gli spettatori nella mente delle persone, ricordando l'importanza di Tristezza nella vita quotidiana.

Le voci di Inside Out 2

Meg LeFauve ha firmato la sceneggiatura di Inside Out 2 e la regia è firmata da Kelsey Mann (Monsters at Work).

I doppiatori italiani dei personaggi sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), mentre Sara Ciocca ha il ruolo di Riley e Stash che interpreta un cameo nel ruolo di Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nel sequel nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Nella versione originale dell'atteso film animato Maya Hawke è Ansia, emozione che causerà non pochi problemi nel quartier generale e non solo, la star di The Bear Ayo Edebiri è invece Invidia, Adèle Exarchopoulos sarà Ennui, Paul Walter Hauser dà voce a Imbarazzo, mentre June Squibb sarà Nostalgia.

Nella versione originale del film, inoltre, Kensington Tallman sarà Riley Andersen, che sta per iniziare il liceo. Lilimar è la voce di Valentina "Val" Ortiz, una giocatrice di hockey del liceo che tutti ammirano. Diane Lane e Kyle MacLachlan tornano a dare la voce alla mamma e al papà di Riley. Sumayyah Nuriddin-Green e Grace Lu prestano le proprie voci alle migliori amiche di Riley, Yvette Nicole Brown è la voce della Coach Roberts, che dirige un campo estivo di hockey.

Il cast di voci originali include anche Sarayu Blue, Flea, Ron Funches, Dave Goelz, James Austin Johnson, Bobby Moynihan, Frank Oz, Paula Pell, Paula Poundstone, John Ratzenberger, Kendall Coyne Schofield, Kirk Thatcher e Yong Ye.

Inside Out 2: un sequel rischioso?

Cosa racconterà Inside Out 2

Il film, prodotto da Disney e Pixar, tornerà nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Il trailer e i nuovi materiali promozionali hanno infatti introdotto le emozioni che compariranno nella mente della ragazzina, svelando anche la loro presenza in quella dei suoi genitori, come conferma il final trailer che mostra un piccolo momento di Ansia per il papà di Riley.