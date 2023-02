Inside Man, su Prime Video in streaming da oggi

Inside Man, il film di Spike Lee con Denzel Washington e Clive Owen datato 2006, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 1 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Quattro persone vestite da imbianchini entrano nell'affollata hall del Manhattan Trust, una succursale di un'istituzione finanziaria internazionale a Wall Street. Nel giro di pochi secondi, i rapinatori mascherati mettono la banca sotto un assedio pianificato con chirurgica precisione, e i 50 tra clienti e impiegati diventano involontari ostaggi di un furto inattaccabile. I negoziatori degli ostaggi della Polizia di NY, i Detective Keith Frazier e Bill Mitchell vengono mandati sul luogo con l'ordine di stabilire un contatto con il capo dei rapinatori, Dalton Russell, e di assicurare il rilascio degli ostaggi. Ma le cose non vanno come previsto.

Denzel Washington e Jodie Foster in una scena del film Inside Man

Visto il grande successo della pellicola, nel novembre 2006 era stato annunciato un sequel in sviluppo, scritto nuovamente da Russell Gewirtz. Nel 2008 la penna è passata in mano a Terry George, che avrebbe continuato la storia esattamente dopo la fine di Inside Man, riportando sullo schermo i due protagonisti, tanto che Spike Lee aveva riconfermato il cast originale, compreso di Jodie Foster e Chiwetel Ejiofor. Nel 2011, però, la doccia fredda, i piani per Inside Man 2 sono stati cancellati: secondo il regista "Inside Man è stato il mio film di più grande successo ma non siamo riusciti a ottenere un sequel. Se c'è una cosa che Hollywood va bene sono proprio i sequel, ma il film non ci sarà, ci abbiamo provato tante volte, non si girerà". Nel 2019 è però spuntato, direttamente in streaming, il sequel dal titolo Inside Man: Most Wanted, ovviamente senza nessun intervento da parte di Lee.