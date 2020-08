Innamorato pazzo, la famiglia della principessa è ispirata ai Grimaldi

La famiglia reale di Saint Tulipe, presente nel film Innamorato pazzo, ricorda molto la famiglia Grimaldi: un'antica famiglia nobile di origine genovese che regna sul Principato di Monaco dal XIII secolo, prima come signori e poi come principi. La celebre famiglia è attualmente rappresentata dal principe sovrano Alberto II Grimaldi.

Ornella Muti e Adriano Celentano in Innamorato Pazzo

Re Gustavo infatti somiglia al Principe Ranieri, sua moglie Betsy, il cui nome americano non sembra affatto scelto a caso, è molto simile della Principessa Grace Kelly di cui riprende gli abiti ed i caratteristici occhiali da sole ed infine lo stesso personaggio della protagonista Cristina sembra modellato sull'immagine di Carolina di Monaco.

Come se non bastasse, lo stato di Saint Tulipe ha tutte le caratteristiche del famoso Principato, come ad esempio la presenza di un casinò da cui vengono ricavate le entrate economiche. Cristina infine rivela a Barnaba di provenire da uno stato europeo così piccolo che per vederlo sul mappamondo è necessaria una lente.

La villa utilizzata per le riprese di Innamorato pazzo - film che diede il via alla storia d'amore tra Adriano Celentano e Ornella Muti - è Villa Olmo, la residenza si affaccia sul Lago di Como, che però non è mai visibile nel film dal momento che la storia è ambientata a Roma. Per la scena finale dei soldi regalati la produzione distribuì migliaia di banconote false da 10 000 lire italiane.