Infinity: film e serie tv in streaming a Febbraio 2021

Tanti nuovi film e serie tv in streaming a febbraio 2021 nel catalogo di Infinity, da A Star is Born e Split e Uno Di Famiglia, fino a Batwoman e Riverdale.

A febbraio 2021 il catalogo di Infinity si arricchisce con nuovi film e serie tv: da A Star is Born e Split e Uno Di Famiglia, fino a Batwoman e Riverdale, ma molto altro aspetta tutti gli abbonati!

Nel film Uno di famiglia, in arrivo su Infinity il 12 febbraio, Pietro Sermonti interpreta Luca, quarantatreenne mite e sornione, che sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario che, a sua insaputa, è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno, nella sua vita irrompono la spietata Zia Angela detta "Della Morte" e il capo "fammigghia" Peppino Serranò... l'uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca... perché non sempre è un vantaggio essere "uno di famiglia".

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena

Disponibile su Infinity dal 14 febbraio, anche in 4K, A Star Is Born vede protagonisti i candidati all'Oscar Bradley Cooper e Lady Gaga e ripercorre la tormentata storia d'amore tra il musicista di successo Jackson Maine e la squattrinata artista Ally, che ha abbandonato il sogno di diventare una cantante... fin quando Jackson la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, la loro relazione entra in crisi a causa della battaglia che Jackson conduce contro i suoi demoni interiori.

Diretto da M. Night Shyamalan e con protagonista James McAvoy, Split sarà disponibile su Infinity dal 14 febbraio. Kevin ha evidenziato 23 personalità alla sua psichiatra, ma ne rimane una ancora sommersa che è destinata a materializzarsi e a dominare tutte le altre. Costretto a rapire tre ragazze adolescenti, guidate da Casey (Anya Taylor-Joy), Kevin dovrà lottare per la sopravvivenza tra tutte le personalità presenti in lui.

Split: uno, nessuno e ventiquattro

Casa Casinò, con Will Ferrell e Amy Poehler, è in arrivo su Infinity dal 15 febbraio. Quando la figlia di Scott e Kate riesce a essere ammessa al college dei suoi sogni è una grande gioia per tutta la famiglia. Fino a quando i genitori scoprono che la borsa di studio sulla quale facevano affidamento non arriverà, gettandoli in crisi perché non possono permettersi di pagare la retta. Con l'aiuto del loro amico e vicino Frank - anche lui a corto di soldi - decidono di aprire un casinò illegale, rischiando il tutto per tutto con un locale in stile Vegas, dove il denaro scorre a fiumi, le inibizioni vengono lasciate fuori dalla porta e può succedere di tutto.

Justice League: un nuovo poster del film

Con un cast d'eccezione che include Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa ed Ezra Miller, Justice League arriverà su Infinity il 21 febbraio, anche in 4K. Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell'umanità e ispirato dal gesto d'altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

La prima stagione completa di Batwoman arriverà su Infinity dal 1° febbraio. Con protagonista Ruby Rose nei panni di Kate Kane/Batwoman, la cugina di Bruce Wayne/Batman, che vuole sconfiggere i propri demoni interiori per diventare un simbolo di speranza e proteggere le strade di Gotham City. Dal 2 febbraio sarà disponibile su Infinity la quarta stagione completa di Riverdale, andandosi ad aggiungere alla seconda e alla terza stagione, già disponibili sulla piattaforma. Il primo episodio della quarta stagione si aprirà con un tributo a Luke Perry, scomparso nel marzo del 2019, che vedrà anche la speciale partecipazione di Shannen Doherty.

La terza stagione completa di Young Sheldon arriverà su Infinity dal 3 febbraio. La serie spin-off di The Big Bang Theory è incentrata sull'infanzia del fisico teorico più amato: Sheldon Cooper. La seconda stagione completa di Young Sheldon è disponibile su Infinity. Sarà disponibile su Infinity dal 6 febbraio anche la quinta stagione completa di Supergirl, andandosi ad aggiungere alla terza e alla quarta stagione, già disponibili sulla piattaforma. La serie è basata sull'omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics: Supergirl, il cui vero nome è Kara Zor-El, la cugina di Superman. Rispetto al cugino dimostra una certa difficoltà ad ambientarsi con le usanze terrestri ed è combattuta se manifestare o nascondere i propri superpoteri.