Infinity Pool: vacanza da incubo per Alexander Skarsgård nel trailer di Brandon Cronenberg

Per il regista Brandon Cronenberg, il body horror è un affare di famiglia. Ce lo dimostra il trailer della sua nuova fatica, Infinity Pool, che vede Alexander Skarsgård alle prese con una vacanza da incubo.

Questa la sinossi di Infinity Pool: James (Alexander Skarsgård) ed Em Foster (Cleopatra Coleman), si stanno godendo una vacanza all-inclusive al mare sull'isola immaginaria di La Tolqa, ma fuori dai cancelli dell'hotel si nasconde qualcosa di più pericoloso. Guidati dalla seducente e misteriosa Gabi (Mia Goth), si avventurano fuori dal resort e si ritrovano in una cultura piena di violenza, edonismo e indicibile orrore. Un tragico incidente li mette di fronte a una politica di tolleranza zero per il crimine: o sarai giustiziato o, se sei abbastanza ricco da permettertelo, puoi pagare per costruire un doppio di te stesso per morire al tuo posto. Quale opzione sceglieranno?

Infinity Pool è interpretato da Alexander Skarsgård nei panni di James Foster, Mia Goth, Cleopatra Coleman che indossa i panni di Em Foster, Thomas Kretschmann, Amanda Brugel, Caroline Boulton, John Ralston, Jeff Ricketts, Jalil Lespert e Roderick Hill.