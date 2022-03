Infinite Storm: Naomi Watts in un inferno di ghiaccio e neve nel trailer

Bleecker Street ha svelato il trailer del thriller Infinite Storm, interpretato da Naomi Watts e diretto dalla regista polacca Małgorzata Szumowska.

Josh Rollins ha firmato la sceneggiatura di Infinite Storm, basandosi sull'articolo scritto da Ty Gagne per il Reader's Digest intitolato High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue.

Naomi Watts interpreta nel film diretto da Malgorzata Szumowska il ruolo di Pam Bales, una madre, infermiera e guida alpina che intraprende un'escursione da sola su Mount Washington e rimane bloccata a causa di una tormenta di neve mentre stava cercando di salvare uno sconosciuto. Nel cast anche Billy Howle, Denis O'Hare e Parker Sawyers.

Nel team della produzione, oltre a Noami Watts e alla filmmaker, troviamo anche Trudie Styler e Jenny Halper.