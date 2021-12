Inedita: il documentario su Susanna Tamaro arriva in TV stasera su Rai5

Dopo il successo alla Festa di Roma, stasera su Rai5 alle 21:15 arriva in TV Inedita, il documentario dedicato a Susanna Tamaro diretto dalla regista trentina Katia Bernardi.

Susanna Tamaro è una delle scrittrici italiane più lette di tutti i tempi, autrice di "Va' dove ti porta il cuore", caso editoriale da 18 milioni di copie vendute nel mondo. Una donna di successo ma lontana dai riflettori, 30 anni di carriera segnati da una sindrome invisibile - di Asperger - che non le era stata diagnosticata fino a pochi anni fa. Il film è un viaggio nei luoghi e nel mondo creativo della Tamaro: un ritratto intimo e scanzonato di una donna straordinariamente "inedita" che per la prima volta si racconta senza filtri.

La sinossi

Dopo trent'anni di vita pubblica e trenta libri all'attivo, Susanna Tamaro ha deciso di togliere la maschera con la quale si protegge da sempre, dichiarando di voler "smettere" il suo personaggio pubblico, per essere semplicemente Susanna. Togliendo così quel filtro protettivo che ha contribuito a renderla ostile al mondo, che nasconde una verità alla quale da poco ha potuto dare un nome, riconducibile ad un disturbo che per tutta la vita l'ha fatta sentire diversa, e che ora sente di poter condividere: la sindrome di Asperger.

Con Inedita Susanna ha deciso di ripercorrere le tappe importanti del suo percorso insieme all'amica di una vita, la sceneggiatrice Roberta Mazzoni.

Inedita: Susanna Tamaro in una scena

Un viaggio a ritroso, dal silenzio delle montagne innevate del Trentino, dove ogni anno si ritira per scrivere, all'assolata campagna umbra, immersa nel ronzio dei grilli, dove vive oggi con Roberta e con la propria famiglia allargata, alle dolorose memorie d'infanzia nella Bora di Trieste, la città natale, mentre segue la danza in mare delle meduse. E infine a Roma dove è avvenuta la sua formazione professionale e l'iniziazione alla letteratura. Inedita è soprattutto il racconto di quello che va oltre Susanna Tamaro scrittrice, tutto quello che non c'entra con l'idea che abbiamo di lei. Una donna divertente, fragile ma determinata, leggera, pop, fuori dagli schemi e per questo difficilmente etichettabile. Un prototipo di essere umano, piena di passioni: cintura nera di arti marziali, entomologa, esperta collezionista e appassionata di biciclette, sciatrice, canoista, pittrice, tiratrice al poligono, agricoltrice ed apicultrice. Un folletto inconsapevole che per definirsi cambia continuamente il proprio abbigliamento, in un caleidoscopio di colori. Una donna libera, inafferrabile, assetata di vita, di parole, di storie, in perenne movimento. In una parola, "Inedita".

Il film vede la partecipazione di Roberta Mazzoni, Lorenzo Tamaro, Vicki Satlow e Marko Sosič, è prodotto e sarà distribuito dalla GA&A Productions ed è stato realizzato in collaborazione con RAI Cultura e con Trentino Film Commission, con il sostegno di Fondazione Luca e Katia Tomassini e Montura.